На Чернігівщині ЗСУ рознесли колону техніки окупантів, серед них – багато загиблих. ВІДЕО





Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на своїй



Згідно з інформацією, у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки.



"В стані розбитого підрозділу – хаос", - говориться в повідомленні.



Зазначається, що на Менському напрямку знищена понтонна переправа через річку та нанесено удари по противнику, 20 одиниць техніки було спалено. Велика кількість загиблих та поранених. Командування підрозділів армії РФ їх не намагається навіть евакуювати.



Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.



У результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, є втрати особового складу, багато поранених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чернігівщині противник несе втрати живої сили та техніки.Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у фейсбуці.Згідно з інформацією, у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки."В стані розбитого підрозділу – хаос", - говориться в повідомленні.Зазначається, що на Менському напрямку знищена понтонна переправа через річку та нанесено удари по противнику, 20 одиниць техніки було спалено. Велика кількість загиблих та поранених. Командування підрозділів армії РФ їх не намагається навіть евакуювати.Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.У результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, є втрати особового складу, багато поранених.

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