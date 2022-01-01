У Луцьку затримали жінку, яка малювала мітки. ОФІЦІЙНО





Цю особу нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області, повідомляє Військова частина 1141 Національної Гвардії України на



Жінка не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».



Особу передали працівникам поліції для з’ясування усіх обставин. Детальна інформація встановлюється відповідними службами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 лютого, близько 13:10 до військовослужбовців НГУ звернулися небайдужі громадяни з інформацією про ще, що на вулиці Задворецькій у Луцьку невідома жінка ставить мітки у вигляді трикутника на проїжджій частині.Цю особу нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області, повідомляє Військова частина 1141 Національної Гвардії України на офіційній сторінці Жінка не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».Особу передали працівникам поліції для з’ясування усіх обставин. Детальна інформація встановлюється відповідними службами.

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