У Луцьку затримали жінку, яка малювала мітки. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:17
Сьогодні, 26 лютого, близько 13:10 до військовослужбовців НГУ звернулися небайдужі громадяни з інформацією про ще, що на вулиці Задворецькій у Луцьку невідома жінка ставить мітки у вигляді трикутника на проїжджій частині.
Цю особу нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області, повідомляє Військова частина 1141 Національної Гвардії України на офіційній сторінці.
Жінка не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».
Особу передали працівникам поліції для з’ясування усіх обставин. Детальна інформація встановлюється відповідними службами.
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Цю особу нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області, повідомляє Військова частина 1141 Національної Гвардії України на офіційній сторінці.
Жінка не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».
Особу передали працівникам поліції для з’ясування усіх обставин. Детальна інформація встановлюється відповідними службами.
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