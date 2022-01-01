вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку затримали жінку, яка малювала мітки. ОФІЦІЙНО

У Луцьку затримали жінку, яка малювала мітки. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 26 лютого, близько 13:10 до військовослужбовців НГУ звернулися небайдужі громадяни з інформацією про ще, що на вулиці Задворецькій у Луцьку невідома жінка ставить мітки у вигляді трикутника на проїжджій частині.

Цю особу нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області, повідомляє Військова частина 1141 Національної Гвардії України на офіційній сторінці.

Жінка не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».

Особу передали працівникам поліції для з’ясування усіх обставин. Детальна інформація встановлюється відповідними службами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Сьогодні, 17:48
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Сьогодні, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
Сьогодні, 16:17
«Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни
Сьогодні, 15:48
всі новини теми
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хто знає що це за наклейки на підїздах?

https://ibb.co/DfWyxYX
https://ibb.co/7C7xqv2
Відповісти
На шляху її ведмедям в зоопарк.
Відповісти
Йолупи не замальовуйте обличчя цих мерзот!!!
Відповісти
Це теж своєрідні мітки, їх треба знищувати
Відповісти
Вибір редактора
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни
Сьогодні, 15:48
Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували
Сьогодні, 15:34
У Луцьку затримали жінку, яка малювала мітки. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:17
На Чернігівщині ЗСУ рознесли колону техніки окупантів, серед них – багато загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
Відключень зв’язку чи інтернету не буде, – Держспецзв’язку
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Окупанти ставлять мітки на залізниці, українців просять знищувати їх Окупанти ставлять мітки на залізниці, українців просять знищувати їх
Сьогодні, 11:04
На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки
25 лютий, 13:22
Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі
25 лютий, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні загинуло вже 2800 російських військових
25 лютий, 16:25
 3
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
25 лютий, 15:45
 3
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
25 лютий, 15:33
 3
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
25 лютий, 15:00
 3
У Луцьку виготовили понад 4000 «коктейлей Молотова» і це лише початок. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8