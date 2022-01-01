«Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни





Про це повідомили на офіційній сторінці



Це допоможе дезорієнтувати ворога, який має жалюгідний зв’язок і погано орієнтується на місцевості, повідомили в держагенції.



«Пріоритет #1 – вказівні знаки, назви населених пунктів. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло», – йдеться в повідомленні. –

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укравтодор» закликає шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків на усіх дорогах країни.Про це повідомили на офіційній сторінці «Укравтодору» Це допоможе дезорієнтувати ворога, який має жалюгідний зв’язок і погано орієнтується на місцевості, повідомили в держагенції.«Пріоритет #1 – вказівні знаки, назви населених пунктів. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло», – йдеться в повідомленні. –

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