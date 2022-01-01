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Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат

Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Вранці, 26 лютого, на Житомирщині загинув житель Володимира, 19-річний військовослужбовець 14-ї ОМБр Артур Фацинець.

Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.

"Загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком", - йдеться у дописі.

Усіх охочих закликають допомогти і долучитися до збору коштів.

Номер банківської картки батька Артура:
5355074027386411 (Микола Фацинець)

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним ти близьким загиблого Героя.

На жаль, раніше ми писали про загибель воїна із Луцької громади старшого солдата Неділька Владислава Олександровича.

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Теги: Герой, Волинь, війна
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