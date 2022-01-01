Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат

Артур Фацинець.



Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.



"Загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком", - йдеться у дописі.



Усіх охочих закликають допомогти і долучитися до збору коштів.



Номер банківської картки батька Артура:

5355074027386411 (Микола Фацинець)



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним ти близьким загиблого Героя.



На жаль, раніше ми писали про Неділька Владислава Олександровича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці, 26 лютого, на Житомирщині загинув житель Володимира, 19-річний військовослужбовець 14-ї ОМБрСумну звістку повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади."Загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком", - йдеться у дописі.Усіх охочих закликають допомогти і долучитися до збору коштів.висловлює щирі співчуття рідним ти близьким загиблого Героя.На жаль, раніше ми писали про загибель воїна із Луцької громади старшого солдата

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію