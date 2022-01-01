Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, – ДПСУ





Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.



Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.



Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками втратився зв’язок.



"Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що

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