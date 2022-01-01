вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, – ДПСУ

Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, – ДПСУ
Державна прикордонна служба України та ЗСУ, як і всі наші співвітчизники, отримали надію, що захисники Зміїного живі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками втратився зв’язок.

"Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.
Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зміїний острів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Сьогодні, 17:48
Служитимуть на благо України: під Черніговом вояки ЗСУ захопили ворожі танки
Сьогодні, 17:25
Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, – ДПСУ
Сьогодні, 17:07
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Сьогодні, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
Сьогодні, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні загинуло вже 2800 російських військових
25 лютий, 16:25
 3
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
25 лютий, 15:45
 3
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
25 лютий, 15:33
 3
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
25 лютий, 15:00
 3
У Луцьку виготовили понад 4000 «коктейлей Молотова» і це лише початок. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8