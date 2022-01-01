вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30

«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Ситуація у Луцьку станом на 17:30 26 лютого контрольована. Усі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють.

Про це у відео зверненні доповів міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив, що проїхався всіма контрольно-пропускними пунктами.

«Хочу сказати, що вражений кількістю людей, які допомагають і просто робочою силою, шинами, піском, блоками, мішками. Дякую кожному, хто допомагає організувати оборону нашого міста», - сказав Поліщук.

Окрім того, за його словами, величезна кількість людей приносить допомогу до центру допомоги територіальній обороні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Сьогодні, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
Сьогодні, 16:17
«Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни
Сьогодні, 15:48
У Луцьку затримали жінку, яка малювала мітки. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:17
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Де в нас центр допомоги. Дайте інфу, куди везти допомогу.
Відповісти
Вибір редактора
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виготовили понад 4000 «коктейлей Молотова» і це лише початок. ФОТО
Сьогодні, 18:00
«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Сьогодні, 17:48
Служитимуть на благо України: під Черніговом вояки ЗСУ захопили ворожі танки
Сьогодні, 17:25
Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, – ДПСУ
Сьогодні, 17:07
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
«Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька «Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька
24 лютий, 21:34
«Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО «Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО
24 лютий, 18:40
Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО
24 лютий, 13:52
Навчання скасовують, просять лишатися вдома: Поліщук звернувся до лучан. ВІДЕО Навчання скасовують, просять лишатися вдома: Поліщук звернувся до лучан. ВІДЕО
24 лютий, 07:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні загинуло вже 2800 російських військових
25 лютий, 16:25
 3
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
25 лютий, 15:45
 3
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
25 лютий, 15:33
 3
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
25 лютий, 15:00
 3
У Луцьку виготовили понад 4000 «коктейлей Молотова» і це лише початок. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8