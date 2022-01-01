«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Сьогодні, 17:48
Ситуація у Луцьку станом на 17:30 26 лютого контрольована. Усі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють.
Про це у відео зверненні доповів міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що проїхався всіма контрольно-пропускними пунктами.
«Хочу сказати, що вражений кількістю людей, які допомагають і просто робочою силою, шинами, піском, блоками, мішками. Дякую кожному, хто допомагає організувати оборону нашого міста», - сказав Поліщук.
Окрім того, за його словами, величезна кількість людей приносить допомогу до центру допомоги територіальній обороні.
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Про це у відео зверненні доповів міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що проїхався всіма контрольно-пропускними пунктами.
«Хочу сказати, що вражений кількістю людей, які допомагають і просто робочою силою, шинами, піском, блоками, мішками. Дякую кожному, хто допомагає організувати оборону нашого міста», - сказав Поліщук.
Окрім того, за його словами, величезна кількість людей приносить допомогу до центру допомоги територіальній обороні.
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Коментарі 1
Де в нас центр допомоги. Дайте інфу, куди везти допомогу.
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«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Сьогодні, 17:48