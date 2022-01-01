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Служитимуть на благо України: під Черніговом вояки ЗСУ захопили ворожі танки

Служитимуть на благо України: під Черніговом вояки ЗСУ захопили ворожі танки
Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

Тепер вони будуть служити на благо України, наголошують у штабі.

"Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости", - йдеться у повідомленні.

Раніше у командуванні інформували, що спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували два ворожих танки.

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Теги: ЗСУ, ворожі танки
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