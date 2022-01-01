Служитимуть на благо України: під Черніговом вояки ЗСУ захопили ворожі танки

Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом.Про це повідомило Оперативне командування "Північ".Тепер вони будуть служити на благо України, наголошують у штабі."Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости", - йдеться у повідомленні.Раніше у командуванні інформували, що спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували два ворожих танки.