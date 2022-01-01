Росію таки відключать від SWIFT
Сьогодні, 16:17
Вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження відключення Росії від системи SWIFT (міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів). Офіційне рішення ще не оформлене.
Про це повідомляє очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
«Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві.
Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення.
Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України», - написав Кулеба.
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Про це повідомляє очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
«Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві.
Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення.
Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України», - написав Кулеба.
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Коментарі 1
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