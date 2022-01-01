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Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росію таки відключать від SWIFT

Росію таки відключать від SWIFT
Вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження відключення Росії від системи SWIFT (міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів). Офіційне рішення ще не оформлене.

Про це повідомляє очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

«Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві.

Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення.

Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України», - написав Кулеба.


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Теги: SWIFT
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