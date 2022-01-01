Росію таки відключать від SWIFT

Вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження відключення Росії від системи SWIFT (міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів). Офіційне рішення ще не оформлене.Про це повідомляє очільник МЗС України«Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві.Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення.Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України», - написав Кулеба.