У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Старший солдат Неділько Владислав Олександрович, 1997 року народження загинув під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.



"Вічна пам'ять та слава Герою", - написав Поліщук.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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