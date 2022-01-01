У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Сьогодні, 12:11
На жаль, маємо одного загиблого з Луцької громади.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Старший солдат Неділько Владислав Олександрович, 1997 року народження загинув під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.
"Вічна пам'ять та слава Герою", - написав Поліщук.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Старший солдат Неділько Владислав Олександрович, 1997 року народження загинув під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.
"Вічна пам'ять та слава Герою", - написав Поліщук.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Сьогодні, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
Сьогодні, 16:17
Коментарі 0
Останні новини
На трасі Київ-Житомир підірвали міст: загинула дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Сьогодні, 12:11
Скільки українців загинуло за дві доби війни
Сьогодні, 11:08