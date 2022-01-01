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У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади

У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
На жаль, маємо одного загиблого з Луцької громади.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Старший солдат Неділько Владислав Олександрович, 1997 року народження загинув під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.

"Вічна пам'ять та слава Герою", - написав Поліщук.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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