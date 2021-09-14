Скільки українців загинуло за дві доби війни
Сьогодні, 11:08
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 198 людей загинули внаслідок бойових дій внаслідок торгнення Росії в Україну.
Про це він написав у своєму Facebook.
"На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини", - написав Ляшко.
Ляшко також зазначив, що жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. "Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу", - написав він. Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе, щоб у лікарнях було все необхідне.
Він також заявив, що наразі у МОЗ шукають бронежилети для медиків.
Нагадаємо, лікарні в Україні будуть фінансуватися безперебійно.
Президент Росії Володимир Путін розпочав масштабну війну проти України 24 лютого о 05:00. Повідомили про ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.
Після чого президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на усій території держави.
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Про це він написав у своєму Facebook.
"На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини", - написав Ляшко.
Ляшко також зазначив, що жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. "Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу", - написав він. Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе, щоб у лікарнях було все необхідне.
Він також заявив, що наразі у МОЗ шукають бронежилети для медиків.
Нагадаємо, лікарні в Україні будуть фінансуватися безперебійно.
Президент Росії Володимир Путін розпочав масштабну війну проти України 24 лютого о 05:00. Повідомили про ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.
Після чого президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на усій території держави.
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