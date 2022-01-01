Окупанти ставлять мітки на залізниці, українців просять знищувати їх





Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.



За даними відомства, силами дорожників та всіх українців за останні дві доби вдалося знищити безліч ворожих міток на дорогах.



Міністерство просить звертати увагу на об'єкти Укрзалізниці, де уже теж фіксують появу цих знаків.



Нагадаємо, напередодні



Можна сфотографувати точки і вони потраплять до



Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.



Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські військові злочинці та їхні помічники в Україні почали залишати мітки на об'єктах Укрзалізниці.Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.За даними відомства, силами дорожників та всіх українців за останні дві доби вдалося знищити безліч ворожих міток на дорогах.Міністерство просить звертати увагу на об'єкти Укрзалізниці, де уже теж фіксують появу цих знаків.Нагадаємо, напередодні Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки , які окупанти лишають на об'єктах інфраструктури.Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google MapsФото необхідно робити через бот та додавати геомітку.Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.

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