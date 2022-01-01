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Волинян попередили про можливі звуки пострілів

Волинян попередили про можливі звуки пострілів
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко попередив, що в населених пунктах Волині може бути чутно постріли. Це працюватиме поліція.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

«Це працюватиме поліція по літаючих дронах, поліція їх збиватиме. Майте на увазі, що ми працюємо і несемо службу в режимі воєнного стану», - підкреслив поліцейський.

Він наголосив, що весь особовий склад поліції на службі, ніхто не відпочиває, ніхто не роз’їхався, всі готові до різного сценарію розвитку подій.

«Збройні Сили знають свою справу, і ми в цьому переконалися, ми на них покладаємось і забезпечуємо їм належний тил», - сказав Юрій Крошко.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, на Волині збили два дрони і затримали дві особи.

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Теги: постріли, Волинь, поліція
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