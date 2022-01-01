Волинян попередили про можливі звуки пострілів
Сьогодні, 10:55
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко попередив, що в населених пунктах Волині може бути чутно постріли. Це працюватиме поліція.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції.
«Це працюватиме поліція по літаючих дронах, поліція їх збиватиме. Майте на увазі, що ми працюємо і несемо службу в режимі воєнного стану», - підкреслив поліцейський.
Він наголосив, що весь особовий склад поліції на службі, ніхто не відпочиває, ніхто не роз’їхався, всі готові до різного сценарію розвитку подій.
«Збройні Сили знають свою справу, і ми в цьому переконалися, ми на них покладаємось і забезпечуємо їм належний тил», - сказав Юрій Крошко.
Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, на Волині збили два дрони і затримали дві особи.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції.
«Це працюватиме поліція по літаючих дронах, поліція їх збиватиме. Майте на увазі, що ми працюємо і несемо службу в режимі воєнного стану», - підкреслив поліцейський.
Він наголосив, що весь особовий склад поліції на службі, ніхто не відпочиває, ніхто не роз’їхався, всі готові до різного сценарію розвитку подій.
«Збройні Сили знають свою справу, і ми в цьому переконалися, ми на них покладаємось і забезпечуємо їм належний тил», - сказав Юрій Крошко.
Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, на Волині збили два дрони і затримали дві особи.
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