Волинян попередили про можливі звуки пострілів

Юрій Крошко попередив, що в населених пунктах Волині може бути чутно постріли. Це працюватиме поліція.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції.



«Це працюватиме поліція по літаючих дронах, поліція їх збиватиме. Майте на увазі, що ми працюємо і несемо службу в режимі воєнного стану», - підкреслив поліцейський.



Він наголосив, що весь особовий склад поліції на службі, ніхто не відпочиває, ніхто не роз’їхався, всі готові до різного сценарію розвитку подій.



«Збройні Сили знають свою справу, і ми в цьому переконалися, ми на них покладаємось і забезпечуємо їм належний тил», - сказав Юрій Крошко.



Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого,

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