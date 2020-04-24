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На трасі Київ-Житомир підірвали міст: доїзд неможливий

На трасі Київ-Житомир підірвали міст: доїзд неможливий
На трасі Київ-Житомир підірвали міст біля Стоянки.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

Прес-секретарка Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька підтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області.

Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.

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Теги: міст, Житомир, Київ, Стоянка, підірвали
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