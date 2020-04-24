На трасі Київ-Житомир підірвали міст: доїзд неможливий
Сьогодні, 10:16
На трасі Київ-Житомир підірвали міст біля Стоянки.
Про це повідомляє Суспільне Житомир.
Прес-секретарка Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька підтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області.
Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.
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Про це повідомляє Суспільне Житомир.
Прес-секретарка Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька підтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області.
Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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