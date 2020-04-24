На трасі Київ-Житомир підірвали міст: доїзд неможливий





Про це повідомляє

Прес-секретарка Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька підтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області.



Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Житомир підірвали міст біля Стоянки.Про це повідомляє Суспільне Житомир.

Прес-секретарка Служби автодоріг в Житомирській областіпідтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області.Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію