На Волині збили два дрони і затримали дві особи
Сьогодні, 10:35
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко звернувся до громадян, подякував їм за високу свідомість та закликав надалі проявляти стійкість і витримку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Другу добу спостерігається активізація невідомих літальних апаратів в області в нічну пору. Один такий дрон був збитий в прикордонній зоні. Затримали дві особи і два літальні апарати.
Один з затриманих займався контрабандою - намагався переправити нелегельний товар через кордон, тому використовував дрон. Літальний апарат і його транспортний засіб конфіскували, особу затримали, автомобіль, швидше за все, буде переданий на потреби територіальної оборони – у воєнний час це передбачено.
По іншому триває перевірка.
Нагадаємо, третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.
Сьогодні, приблизно о шостій ранку, на Волині вдруге оголосили повітряну тривогу, через кілька хвилин був відбій.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Другу добу спостерігається активізація невідомих літальних апаратів в області в нічну пору. Один такий дрон був збитий в прикордонній зоні. Затримали дві особи і два літальні апарати.
Один з затриманих займався контрабандою - намагався переправити нелегельний товар через кордон, тому використовував дрон. Літальний апарат і його транспортний засіб конфіскували, особу затримали, автомобіль, швидше за все, буде переданий на потреби територіальної оборони – у воєнний час це передбачено.
По іншому триває перевірка.
Нагадаємо, третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.
Сьогодні, приблизно о шостій ранку, на Волині вдруге оголосили повітряну тривогу, через кілька хвилин був відбій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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