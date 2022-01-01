На Волині збили два дрони і затримали дві особи

Юрій Крошко звернувся до громадян, подякував їм за високу свідомість та закликав надалі проявляти стійкість і витримку.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Другу добу спостерігається активізація невідомих літальних апаратів в області в нічну пору. Один такий дрон був збитий в прикордонній зоні. Затримали дві особи і два літальні апарати.



Один з затриманих займався контрабандою - намагався переправити нелегельний товар через кордон, тому використовував дрон. Літальний апарат і його транспортний засіб конфіскували, особу затримали, автомобіль, швидше за все, буде переданий на потреби територіальної оборони – у воєнний час це передбачено.



По іншому триває перевірка.



Нагадаємо, третя ніч війни в Україні



Сьогодні, приблизно о шостій ранку,

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