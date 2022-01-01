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Як минула ніч на Волині 26 лютого

Як минула ніч на Волині 26 лютого
Третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.

Це запевнили у військовій адміністарції при ОДА.

Сьогодні, приблизно о шостій ранку, на Волині вдруге оголосили повітряну тривогу, через кілька хвилин був відбій.

Запевняють, що кордон України з боку Волинь не порушений.

Наразі триває підготовка та укріплення оборони області триває.

В ОДА кажуть, будь-яку сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття. Від учора, 25 лютого, на Волині немає навчальних тривог.

"Наші військові, коли фіксують повітряні загрози, негайно повідомляють про тривогу. Далі спрацьовує система оповіщення за допомогою сирен", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, додатково про загрози інформуватимемо за допомогою таких джерел:

- Сторінка Волинської ОДА у Фейсбуці:
- Телеграм канал «Оповіщення Волинь»
(створений для оперативного оповіщення про тривогу та інформування про важливі події на території Волині на час російського вторгнення)

Тут буде публікуватися інформація про загрозу та відбій, як тільки повідомлятимуть військові.

"Також в період повітряної загрози повідомлятимуть керівництво районів та міст. Стежте за їх офіційними джерелами інформації", - просять в ОДА.

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Теги: ніч, Волинь, ситуація, війна, Росія, Україна
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