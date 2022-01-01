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Третя доба війни в Україні: яка ситуація в усіх регіонах станом на 06:00

Третя доба війни в Україні: яка ситуація в усіх регіонах станом на 06:00
Російський окупант станом на 06:00 продовжує наступальну операцію проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ України.

Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуаполь. З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим. У районі Мозиря перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктам на території України.

Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі Шумське та ракетних систем залпового вогню БМ-21 “Град” у районі Косівщина.

Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в ОХТИРЦІ.
На приморському напрямку в районі КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 омбр знищено катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника.

Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, знищено військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських окупаційних військ. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки ворога в Київській, Чернігівській та Херсонській областях.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.

Орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.

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Теги: Росія, війна, Україна
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