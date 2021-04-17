Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога





Про це повідомляє



Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:



- Косу лінію на кузові – на Херсон.



- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.



- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.



- Коло – для мобільного резерву.



Що робити якщо побачили окупаційну техніку?



Повідомте про це ЗСУ за контактами на



Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.



Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.



Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.Про це повідомляє Держспецзв'язок Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:- Косу лінію на кузові – на Херсон.- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.- Коло – для мобільного резерву.Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.

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