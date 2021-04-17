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Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога

Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога
Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.

Про це повідомляє Держспецзв'язок.

Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

- Косу лінію на кузові – на Херсон.

- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.

- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.

- Коло – для мобільного резерву.

Що робити якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.

Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.

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Теги: техніка, відмінності, ЗСУ, Росія, війна, окупанти
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