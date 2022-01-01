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На Волині оголосили про відбій тривоги

На Волині оголосили про відбій тривоги
Тривогу, яку оголосили на Волині, уже скасували.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

У Луцьку пролунали сирени в 05:57, оголосили відбій повітряної тривоги о 06:09.

Нагадуємо, будь-яку сирену необхідно сприймати серйозно та шукати найближче укриття. На Волині немає більше навчальних тривог.

Військові, коли фіксують повітряні загрози, негайно повідомляють про тривогу. Далі спрацьовує система оповіщення за допомогою сирен.

Про загрози інформуватимемо за допомогою наступних джерел:

- Сторінка Волинської ОДА у Фейсбуці:
- Телеграм канал «Оповіщення Волинь»
(створений для оперативного оповіщення про тривогу та інформування про важливі події на території Волині на час російського вторгнення)

Тут буде публікуватися інформація про загрозу та відбій, як тільки повідомлятимуть військові.

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Теги: Тривога, відбій, Волинь
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