За Васильків на Київщині йдуть важкі бої





Про це пише



"Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!" - інформують у Сухопутних військах.



Російські війська завдали ракетного обстрілу місту. Серед українських захисників є загиблі. Російський десант висадився у місті.



"Зараз на вулиці Декабристів (там розташована авіабаза – ред.) справді дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами.



Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади", - сказала мер міста Наталія Баласинович.



"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті".



Нагадаємо, протиповітряна оборона ЗСУ



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