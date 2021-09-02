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За Васильків на Київщині йдуть важкі бої

За Васильків на Київщині йдуть важкі бої
Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють, що тривають важкі бої за місто Васильків на Київщині.

Про це пише УНІАН.

"Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!" - інформують у Сухопутних військах.

Російські війська завдали ракетного обстрілу місту. Серед українських захисників є загиблі. Російський десант висадився у місті.

"Зараз на вулиці Декабристів (там розташована авіабаза – ред.) справді дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами.

Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади", - сказала мер міста Наталія Баласинович.

"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті".

Нагадаємо, протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.

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Теги: Васильків, бої, Київщна
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