За Васильків на Київщині йдуть важкі бої
Сьогодні, 06:13
Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють, що тривають важкі бої за місто Васильків на Київщині.
Про це пише УНІАН.
"Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!" - інформують у Сухопутних військах.
Російські війська завдали ракетного обстрілу місту. Серед українських захисників є загиблі. Російський десант висадився у місті.
"Зараз на вулиці Декабристів (там розташована авіабаза – ред.) справді дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами.
Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади", - сказала мер міста Наталія Баласинович.
"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті".
Нагадаємо, протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.
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Про це пише УНІАН.
"Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!" - інформують у Сухопутних військах.
Російські війська завдали ракетного обстрілу місту. Серед українських захисників є загиблі. Російський десант висадився у місті.
"Зараз на вулиці Декабристів (там розташована авіабаза – ред.) справді дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами.
Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади", - сказала мер міста Наталія Баласинович.
"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті".
Нагадаємо, протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.
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