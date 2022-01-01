Болгарія закриває повітряний простір для російських літаків





Заборона набуде чинності з суботи, 26 лютого, - пише



Такий крок пояснили результатом ескалації військового конфлікту в Україні та виявом солідарності з нашим народом.



У міністерстві транспорту Болгарії повідомили, що країна з суботи 26 лютого закриває повітряний простір для російських літаків. Це означає, що жоден борт із Росії не зможе приземлитися або злетіти з болгарської території.



Ба більше, усі літаки "з ліцензією, виданою Росією, не зможуть входити до суверенного повітряного простору Болгарії". Включно з простором над територіальними водами.



Тобто – російські літаки над Болгарією не літатимуть навіть транзитом.



У російській "Асоціації туроператорів" скаржаться, що тепер туристи та бізнесмени з Росії, і навіть "власники нерухомості, які відпочивають у власних будинках та квартирах", застрягли у Болгарії.



Масштаб проблеми значний – росіян у Болгарії, яку часто називали прихильною до Росії країною, доволі багато.

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