Болгарія закриває повітряний простір для російських літаків
Сьогодні, 05:47
Болгарія забороняє польоти над своєю територією для літаків російських авіакомпаній.
Заборона набуде чинності з суботи, 26 лютого, - пише Канал24, посилаючись на міністерство транспорту Болгарії.
Такий крок пояснили результатом ескалації військового конфлікту в Україні та виявом солідарності з нашим народом.
У міністерстві транспорту Болгарії повідомили, що країна з суботи 26 лютого закриває повітряний простір для російських літаків. Це означає, що жоден борт із Росії не зможе приземлитися або злетіти з болгарської території.
Ба більше, усі літаки "з ліцензією, виданою Росією, не зможуть входити до суверенного повітряного простору Болгарії". Включно з простором над територіальними водами.
Тобто – російські літаки над Болгарією не літатимуть навіть транзитом.
У російській "Асоціації туроператорів" скаржаться, що тепер туристи та бізнесмени з Росії, і навіть "власники нерухомості, які відпочивають у власних будинках та квартирах", застрягли у Болгарії.
Масштаб проблеми значний – росіян у Болгарії, яку часто називали прихильною до Росії країною, доволі багато.
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Заборона набуде чинності з суботи, 26 лютого, - пише Канал24, посилаючись на міністерство транспорту Болгарії.
Такий крок пояснили результатом ескалації військового конфлікту в Україні та виявом солідарності з нашим народом.
У міністерстві транспорту Болгарії повідомили, що країна з суботи 26 лютого закриває повітряний простір для російських літаків. Це означає, що жоден борт із Росії не зможе приземлитися або злетіти з болгарської території.
Ба більше, усі літаки "з ліцензією, виданою Росією, не зможуть входити до суверенного повітряного простору Болгарії". Включно з простором над територіальними водами.
Тобто – російські літаки над Болгарією не літатимуть навіть транзитом.
У російській "Асоціації туроператорів" скаржаться, що тепер туристи та бізнесмени з Росії, і навіть "власники нерухомості, які відпочивають у власних будинках та квартирах", застрягли у Болгарії.
Масштаб проблеми значний – росіян у Болгарії, яку часто називали прихильною до Росії країною, доволі багато.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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