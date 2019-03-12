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Росію не допускають до «Євробачення-2022»

Росію не допускають до «Євробачення-2022»
Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні Євробачення у 2022 році.

Про це інформує "Українська правда" з посиланням на сайт Євробачення.

У відомстві зазначили, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, участь РФ у Євробаченні завдасть шкоди конкурсу.

Перед рішенням були широкі консультації.

"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", йдеться у повідомленні.

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Теги: Євробачення, Росія
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