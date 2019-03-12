Росію не допускають до «Євробачення-2022»





Про це інформує



У відомстві зазначили, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, участь РФ у Євробаченні завдасть шкоди конкурсу.



Перед рішенням були широкі консультації.



"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні Євробачення у 2022 році.Про це інформує "Українська правда" з посиланням на сайт Євробачення.У відомстві зазначили, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, участь РФ у Євробаченні завдасть шкоди конкурсу.Перед рішенням були широкі консультації."Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію