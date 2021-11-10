Мобільні оператори в Європі та Канаді скасовують плату за дзвінки в Україну

В ряді країн Європи та у Канаді мобільні оператори скасовують оплату за дзвінки на територію України.Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.За словами міністра, мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України."Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом. Україна пам'ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час", - йдеться у повідомленні Дмитра Кулеби.