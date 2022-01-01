За Україну хоче воювати найуспішніший оператор ПТУРів із Сирії
Сьогодні, 02:44
Сирійський повстанець Сухейль Мухаммед Хамуд, який отримав прізвисько Абу TOW за "віртуозне" використання американської пускової установки BGM-71 TOW, хоче приєднатися до української армії у боротьбі проти РФ.
Сухейль Мухаммад Хамуд, один із найвідоміших та найуспішніших операторів протитанкових установок, готовий допомогти українським військовим. Про це боєць написав у Twitter 25 лютого, - пише Кореспондент.
"Як я можу поїхати в Україну та воювати з українською армією? Чи є спосіб? Я готовий", - запитав Хамуд.
На його пост відповіла кореспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм.
"Коли є бажання, знайдеться спосіб", - наголосила вона.
"Я маю величезне бажання. Я зараз в Ідлібі і готовий підтримати українську армію. Я хочу допомогти", - прокоментував боєць слова Анни Сухейль.
Один із коментаторів, у свою чергу, вказав: "Ти тестуватимеш Javelin, брате!".
Як відомо, Абу TOW боровся у Сирії на боці кількох повстанських угруповань проти режиму Асада, а також проти Джебхат-ан-Нусри. Відомий 130 підтвердженими влученнями в різні цілі. Його називають "людиною, яка варта сотні Javelin".
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Сухейль Мухаммад Хамуд, один із найвідоміших та найуспішніших операторів протитанкових установок, готовий допомогти українським військовим. Про це боєць написав у Twitter 25 лютого, - пише Кореспондент.
"Як я можу поїхати в Україну та воювати з українською армією? Чи є спосіб? Я готовий", - запитав Хамуд.
На його пост відповіла кореспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм.
"Коли є бажання, знайдеться спосіб", - наголосила вона.
"Я маю величезне бажання. Я зараз в Ідлібі і готовий підтримати українську армію. Я хочу допомогти", - прокоментував боєць слова Анни Сухейль.
Один із коментаторів, у свою чергу, вказав: "Ти тестуватимеш Javelin, брате!".
Як відомо, Абу TOW боровся у Сирії на боці кількох повстанських угруповань проти режиму Асада, а також проти Джебхат-ан-Нусри. Відомий 130 підтвердженими влученнями в різні цілі. Його називають "людиною, яка варта сотні Javelin".
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