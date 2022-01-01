За Україну хоче воювати найуспішніший оператор ПТУРів із Сирії

Сухейль Мухаммед Хамуд, який отримав прізвисько Абу TOW за "віртуозне" використання американської пускової установки BGM-71 TOW, хоче приєднатися до української армії у боротьбі проти РФ.



Сухейль Мухаммад Хамуд, один із найвідоміших та найуспішніших операторів протитанкових установок, готовий допомогти українським військовим. Про це боєць написав у Twitter 25 лютого, - пише



"Як я можу поїхати в Україну та воювати з українською армією? Чи є спосіб? Я готовий", - запитав Хамуд.



На його пост відповіла кореспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм.



"Коли є бажання, знайдеться спосіб", - наголосила вона.



"Я маю величезне бажання. Я зараз в Ідлібі і готовий підтримати українську армію. Я хочу допомогти", - прокоментував боєць слова Анни Сухейль.



Один із коментаторів, у свою чергу, вказав: "Ти тестуватимеш Javelin, брате!".



Як відомо, Абу TOW боровся у Сирії на боці кількох повстанських угруповань проти режиму Асада, а також проти Джебхат-ан-Нусри. Відомий 130 підтвердженими влученнями в різні цілі. Його називають "людиною, яка варта сотні Javelin".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сирійський повстанець, який отримав прізвисько Абу TOW за "віртуозне" використання американської пускової установки BGM-71 TOW, хоче приєднатися до української армії у боротьбі проти РФ.Сухейль Мухаммад Хамуд, один із найвідоміших та найуспішніших операторів протитанкових установок, готовий допомогти українським військовим. Про це боєць написав у Twitter 25 лютого, - пише Кореспондент "Як я можу поїхати в Україну та воювати з українською армією? Чи є спосіб? Я готовий", - запитав Хамуд.На його пост відповіла кореспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм."Коли є бажання, знайдеться спосіб", - наголосила вона."Я маю величезне бажання. Я зараз в Ідлібі і готовий підтримати українську армію. Я хочу допомогти", - прокоментував боєць слова Анни Сухейль.Один із коментаторів, у свою чергу, вказав: "Ти тестуватимеш Javelin, брате!".Як відомо, Абу TOW боровся у Сирії на боці кількох повстанських угруповань проти режиму Асада, а також проти Джебхат-ан-Нусри. Відомий 130 підтвердженими влученнями в різні цілі. Його називають "людиною, яка варта сотні Javelin".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію