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За Україну хоче воювати найуспішніший оператор ПТУРів із Сирії

За Україну хоче воювати найуспішніший оператор ПТУРів із Сирії
Сирійський повстанець Сухейль Мухаммед Хамуд, який отримав прізвисько Абу TOW за "віртуозне" використання американської пускової установки BGM-71 TOW, хоче приєднатися до української армії у боротьбі проти РФ.

Сухейль Мухаммад Хамуд, один із найвідоміших та найуспішніших операторів протитанкових установок, готовий допомогти українським військовим. Про це боєць написав у Twitter 25 лютого, - пише Кореспондент.

"Як я можу поїхати в Україну та воювати з українською армією? Чи є спосіб? Я готовий", - запитав Хамуд.

На його пост відповіла кореспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм.

"Коли є бажання, знайдеться спосіб", - наголосила вона.

"Я маю величезне бажання. Я зараз в Ідлібі і готовий підтримати українську армію. Я хочу допомогти", - прокоментував боєць слова Анни Сухейль.

Один із коментаторів, у свою чергу, вказав: "Ти тестуватимеш Javelin, брате!".

Як відомо, Абу TOW боровся у Сирії на боці кількох повстанських угруповань проти режиму Асада, а також проти Джебхат-ан-Нусри. Відомий 130 підтвердженими влученнями в різні цілі. Його називають "людиною, яка варта сотні Javelin".

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Теги: війна, Україна
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