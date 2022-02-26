США обіцяє Україні нелетальну та летальну допомогу





Як повідомляє



"Ми дуже активно беремо участь у цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися за допомогою як летальної, так і нелетальної допомоги", – заявив він.



При цьому у Пентагоні відмовилися давати детальний опис, що входило у попередні партії допомоги Україні.



"Я не розповідав нікому з вас про ці відправлення, адже, як я думаю, ви можете зрозуміти, і це особливо актуально зараз, коли Україна залучена до вторгнення в їхню країну, що ми б не хотіли викласти цю інформацію в публічний простір",- пояснив Кірбі.



Нагадаємо, раніше Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сполучені Штати "нададуть додаткову допомогу в безпеці" Україні, але що саме буде входити у цей пакет, ще уточнюється.Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі."Ми дуже активно беремо участь у цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися за допомогою як летальної, так і нелетальної допомоги", – заявив він.При цьому у Пентагоні відмовилися давати детальний опис, що входило у попередні партії допомоги Україні."Я не розповідав нікому з вас про ці відправлення, адже, як я думаю, ви можете зрозуміти, і це особливо актуально зараз, коли Україна залучена до вторгнення в їхню країну, що ми б не хотіли викласти цю інформацію в публічний простір",- пояснив Кірбі.Нагадаємо, раніше Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

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