США обіцяє Україні нелетальну та летальну допомогу
Сьогодні, 01:50
Сполучені Штати "нададуть додаткову допомогу в безпеці" Україні, але що саме буде входити у цей пакет, ще уточнюється.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Ми дуже активно беремо участь у цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися за допомогою як летальної, так і нелетальної допомоги", – заявив він.
При цьому у Пентагоні відмовилися давати детальний опис, що входило у попередні партії допомоги Україні.
"Я не розповідав нікому з вас про ці відправлення, адже, як я думаю, ви можете зрозуміти, і це особливо актуально зараз, коли Україна залучена до вторгнення в їхню країну, що ми б не хотіли викласти цю інформацію в публічний простір",- пояснив Кірбі.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.
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Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Ми дуже активно беремо участь у цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися за допомогою як летальної, так і нелетальної допомоги", – заявив він.
При цьому у Пентагоні відмовилися давати детальний опис, що входило у попередні партії допомоги Україні.
"Я не розповідав нікому з вас про ці відправлення, адже, як я думаю, ви можете зрозуміти, і це особливо актуально зараз, коли Україна залучена до вторгнення в їхню країну, що ми б не хотіли викласти цю інформацію в публічний простір",- пояснив Кірбі.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.
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