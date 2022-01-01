Українські військові збили російський ІЛ-76





Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.



"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українським військовослужбовцям вдалося збити літак російських окупантів.Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - йдеться у дописі.

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