Українські військові збили російський ІЛ-76
Сьогодні, 01:04
Українським військовослужбовцям вдалося збити літак російських окупантів.
Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.
"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.
"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - йдеться у дописі.
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