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Українські військові збили російський ІЛ-76

Українські військові збили російський ІЛ-76
Українським військовослужбовцям вдалося збити літак російських окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - йдеться у дописі.

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Теги: війна, Україна, росія
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