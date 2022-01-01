Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 00:00

Регулярні війська ЗС РФ ведуть наступальні дії. Сили оборони України стримують російське вторгнення.На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів, - повідомляють у Генштабі ЗСУ.Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури.Крім того, у самому місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости."Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальна оборона ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України", - йдеться у дописі Генерального штабу.