Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 00:00
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Регулярні війська ЗС РФ ведуть наступальні дії. Сили оборони України стримують російське вторгнення.
На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів, - повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури.
Крім того, у самому місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости.
"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальна оборона ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України", - йдеться у дописі Генерального штабу.
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На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів, - повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури.
Крім того, у самому місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости.
"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальна оборона ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України", - йдеться у дописі Генерального штабу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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