Зеленський попросив Ізраїль бути посередником у перемовинах з Росією
Сьогодні, 00:53
Президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Ізраїлю стати посередником в переговорах між Україною і Росією.
З таким проханням Зеленський звернувся до Нафталі Беннета у телефонній розмові, яка відбулась увечері 25 лютого, - пише OBOZREVATEL, посилаючись на видання The Times of Israel.
Ізраїль – одна з небагатьох країн, яка підтримує відносно теплі зв’язки як з Росією, так і з Україною.
За інформацією видання, президент України хоче, щоб переговори між ним і Путіним відбулися в Єрусалимі.
"Ми вважаємо, що Ізраїль — це та країна, яка могла б провести такі переговори в розпал війни", – цитує видання слова Зеленського.
Офіс Беннета підтвердив, що телефонний дзвінок відбувся, але відмовився коментувати його зміст. Зазначається, що Ізраїль наразі не погодився на це прохання.
"Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається", – повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
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З таким проханням Зеленський звернувся до Нафталі Беннета у телефонній розмові, яка відбулась увечері 25 лютого, - пише OBOZREVATEL, посилаючись на видання The Times of Israel.
Ізраїль – одна з небагатьох країн, яка підтримує відносно теплі зв’язки як з Росією, так і з Україною.
За інформацією видання, президент України хоче, щоб переговори між ним і Путіним відбулися в Єрусалимі.
"Ми вважаємо, що Ізраїль — це та країна, яка могла б провести такі переговори в розпал війни", – цитує видання слова Зеленського.
Офіс Беннета підтвердив, що телефонний дзвінок відбувся, але відмовився коментувати його зміст. Зазначається, що Ізраїль наразі не погодився на це прохання.
"Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається", – повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
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