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З 1 березня військовим ЗСУ піднімуть зарплатню

З 1 березня військовим ЗСУ піднімуть зарплатню
Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня 2022 зросте на 30%.

Про це йдеться на сторінці Міноборони.

Сьогодні, 25 лютого, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову Телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних Сил України грошового забезпечення.

Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%.

Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

«Ще минулого року ми брали на себе зобов’язанання розпочати у 2022 році підняття грошового забезпечення військовослужбовців. Відповідний Указ підписав Президент України. Спільно з Кабінетом Міністрів, Мінфіном та профільним парламентським комітетом нам вдалося віднайти очікуваний фінансовий ресурс та забезпечити підняття зарплати захисників і захисниць України до рівня середньої по країні.

Верховна Рада 345 голосам проголосувала «ЗА» це рішення. Проголусувала за нашу Армію! Це лише перший крок. Працюємо далі. Слава Україні і її захисникам і захисницям!», - прокоментував Олексій Резніков.

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Теги: зарплата, військові
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