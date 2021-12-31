З 1 березня військовим ЗСУ піднімуть зарплатню

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня 2022 зросте на 30%.Про це йдеться на сторінці Міноборони.Сьогодні, 25 лютого, Міністр оборони Українипідписав термінову Телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних Сил України грошового забезпечення.Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%.Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.«Ще минулого року ми брали на себе зобов’язанання розпочати у 2022 році підняття грошового забезпечення військовослужбовців. Відповідний Указ підписав Президент України. Спільно з Кабінетом Міністрів, Мінфіном та профільним парламентським комітетом нам вдалося віднайти очікуваний фінансовий ресурс та забезпечити підняття зарплати захисників і захисниць України до рівня середньої по країні.Верховна Рада 345 голосам проголосувала «ЗА» це рішення. Проголусувала за нашу Армію! Це лише перший крок. Працюємо далі. Слава Україні і її захисникам і захисницям!», - прокоментував Олексій Резніков.