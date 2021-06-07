Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Відомий в Україні та світі співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк приєднався до територіальної оборони України.
Про це музикант повідомив на сторінці гурту у фейсбуці.
Виконавець опублікував кілька фото, на яких з'явилися підписи-пояснення. Так, на одному Андрій Хливнюк написав, що вже отримав зброю, а на іншому закликав українців вступати до лав територіальної оборони та знищувати окупантів.
"Коли не треба більше відповідати на запитання: "Каковы Ваши творческие планы?", - йдеться в дописі лідера "Бумбоксу".
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Про це музикант повідомив на сторінці гурту у фейсбуці.
Виконавець опублікував кілька фото, на яких з'явилися підписи-пояснення. Так, на одному Андрій Хливнюк написав, що вже отримав зброю, а на іншому закликав українців вступати до лав територіальної оборони та знищувати окупантів.
"Коли не треба більше відповідати на запитання: "Каковы Ваши творческие планы?", - йдеться в дописі лідера "Бумбоксу".
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