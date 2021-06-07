вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО

Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО
Відомий в Україні та світі співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк приєднався до територіальної оборони України.

Про це музикант повідомив на сторінці гурту у фейсбуці.

Виконавець опублікував кілька фото, на яких з'явилися підписи-пояснення. Так, на одному Андрій Хливнюк написав, що вже отримав зброю, а на іншому закликав українців вступати до лав територіальної оборони та знищувати окупантів.

"Коли не треба більше відповідати на запитання: "Каковы Ваши творческие планы?", - йдеться в дописі лідера "Бумбоксу".
Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО
Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО
Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бумбокс, Андрій Хливнюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мобільні оператори в Європі та Канаді скасовують плату за дзвінки в Україну
Сьогодні, 03:17
За Україну хоче воювати найуспішніший оператор ПТУРів із Сирії
Сьогодні, 02:44
Лідер гурту «Бумбокс» приєднався до територіальної оборони. ФОТО
Сьогодні, 02:19
США обіцяє Україні нелетальну та летальну допомогу
Сьогодні, 01:50
З 1 березня військовим ЗСУ піднімуть зарплатню
Сьогодні, 01:25
Схожі новини
З улюбленими піснями та запальними танцями: у Луцькому замку відбувся концерт гурту «Бумбокс». ФОТО З улюбленими піснями та запальними танцями: у Луцькому замку відбувся концерт гурту «Бумбокс». ФОТО
07 червень, 2021, 09:13
Драйвово та чуттєво: у Луцьку відгримів концерт «Бумбоксу» у рамках туру «Таємний код: Рубікон». ФОТОРЕПОРТАЖ Драйвово та чуттєво: у Луцьку відгримів концерт «Бумбоксу» у рамках туру «Таємний код: Рубікон». ФОТОРЕПОРТАЖ
29 лютий, 2020, 12:07
Класика «Бумбоксу»: перед концертом у Луцьку Хливнюк розповів, чому «Плющ» не став саундтреком до фільму. ФОТО Класика «Бумбоксу»: перед концертом у Луцьку Хливнюк розповів, чому «Плющ» не став саундтреком до фільму. ФОТО
28 лютий, 2020, 19:00
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
21 вересень, 2019, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні загинуло вже 2800 російських військових
25 лютий, 16:25
 3
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
25 лютий, 15:45
 3
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
25 лютий, 15:33
 3
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
25 лютий, 15:00
 3
Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8