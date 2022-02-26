Миколаїв наш: Україна відбила атаки на місто
Сьогодні, 05:19
Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.
Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram. пише Українська правда.
Також, за його словами, російському десанту не дали висадитися в Очакові.
"Миколаїв відстояли. ППО відбила атаки. Очаков – не висадились… Десанту немає… Ніхто до нас не йде", йдеться в його повідомленні.
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Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram. пише Українська правда.
Також, за його словами, російському десанту не дали висадитися в Очакові.
"Миколаїв відстояли. ППО відбила атаки. Очаков – не висадились… Десанту немає… Ніхто до нас не йде", йдеться в його повідомленні.
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