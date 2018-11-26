Повітряна тривога: усім волинянам – в укриття. ОНОВЛЕНО (оголосили відбій)
Сьогодні, 06:05
Приблизно о шостій ранку 26 лютого на Волині вдруге оголосили повітряну тривогу. Треба терміново іти в укриття.
Про це інформує Волинська ОДА.
В ОДА кажуть, будь-яку сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття. Від учора, 25 лютого, на Волині немає навчальних тривог.
"Наші військові, коли фіксують повітряні загрози, негайно повідомляють про тривогу. Далі спрацьовує система оповіщення за допомогою сирен", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, додатково про загрози інформуватимемо за допомогою таких джерел:
- Сторінка Волинської ОДА у Фейсбуці:
- Телеграм канал «Оповіщення Волинь»
(створений для оперативного оповіщення про тривогу та інформування про важливі події на території Волині на час російського вторгнення)
Тут буде публікуватися інформація про загрозу та відбій, як тільки повідомлятимуть військові.
"Також в період повітряної загрози повідомлятимуть керівництво районів та міст. Стежте за їх офіційними джерелами інформації", - просять в ОДА.
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Про це інформує Волинська ОДА.
В ОДА кажуть, будь-яку сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття. Від учора, 25 лютого, на Волині немає навчальних тривог.
"Наші військові, коли фіксують повітряні загрози, негайно повідомляють про тривогу. Далі спрацьовує система оповіщення за допомогою сирен", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, додатково про загрози інформуватимемо за допомогою таких джерел:
- Сторінка Волинської ОДА у Фейсбуці:
- Телеграм канал «Оповіщення Волинь»
(створений для оперативного оповіщення про тривогу та інформування про важливі події на території Волині на час російського вторгнення)
Тут буде публікуватися інформація про загрозу та відбій, як тільки повідомлятимуть військові.
"Також в період повітряної загрози повідомлятимуть керівництво районів та міст. Стежте за їх офіційними джерелами інформації", - просять в ОДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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