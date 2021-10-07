США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився





Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американські та українські джерела, передає



Як пише видання, "за словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами.



Але поки що президент відмовився виїжджати".



Раніше ж президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія планує вбити главу держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Сполучених Штатів готовий евакуювати з Києва Володимира Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американські та українські джерела, передає Українська Правда Як пише видання, "за словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами.Але поки що президент відмовився виїжджати".Раніше ж президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія планує вбити главу держави.

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