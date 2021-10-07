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США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився

США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився
Уряд Сполучених Штатів готовий евакуювати з Києва Володимира Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американські та українські джерела, передає Українська Правда.

Як пише видання, "за словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами.

Але поки що президент відмовився виїжджати".

Раніше ж президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія планує вбити главу держави.

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Теги: президент, США, евакуація, Зеленський
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Коментарі 2
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Не дивлячись, що я порохобот, повага Зеленському. Той час, що війна об’єднує різні політичні сили. Слава Україні!!!
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То хай усіх Українців евакуює
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