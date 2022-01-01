«Україна перемагає», – в ОП прокоментували ситуацію на третій ранок війни в Україні. ВІДЕО





Про це на ранковому брифінгу 26 лютого сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк.



Потужні бойові дії йдуть у містах Херсон, Миколаїв, Одеса, бо це пріоритетні напрямки для РФ, проте немає ніяких натяків на те, що вони там могли закріпитися.



До Києва була спроба притягнути максимальну кількість російської техніки.



"У місті Києві і на околицях ситуація контрольвана. На околицях активно працюють ЗСУ", - сказав Подоляк.



Запеклі бої йфдуть в Маріуполі, але жодного шансу на те, що воно буде захоплене, нема.



Протягом всієї ночі в усіх містах працюють сигнали повітряної тривоги, адже російська артилерія використовує авіацію.



"На 7 ранку 26 лютого жодної тактичн-оперативної переваги, не зважаючи на ту кількість ресурсів, які були вкинуті в активні дії РФ, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, а перемагає. В нас активно працюють ЗСУ, Нацполіція і тероборона. Люди вміють захищати свою державу", - сказав Подоляк.







Нагадаємо, президент Росії



Після чого президент України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російська федерація використала всі свої ресурси і резерви для того, щоб нанести максимальній кількості українських міст ураження, але цього не сталося.Про це на ранковому брифінгу 26 лютого сказав радник керівника ОППотужні бойові дії йдуть у містах Херсон, Миколаїв, Одеса, бо це пріоритетні напрямки для РФ, проте немає ніяких натяків на те, що вони там могли закріпитися.До Києва була спроба притягнути максимальну кількість російської техніки."У місті Києві і на околицях ситуація контрольвана. На околицях активно працюють ЗСУ", - сказав Подоляк.Запеклі бої йфдуть в Маріуполі, але жодного шансу на те, що воно буде захоплене, нема.Протягом всієї ночі в усіх містах працюють сигнали повітряної тривоги, адже російська артилерія використовує авіацію."На 7 ранку 26 лютого жодної тактичн-оперативної переваги, не зважаючи на ту кількість ресурсів, які були вкинуті в активні дії РФ, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, а перемагає. В нас активно працюють ЗСУ, Нацполіція і тероборона. Люди вміють захищати свою державу", - сказав Подоляк.Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін розпочав масштабну війну проти України 24 лютого о 05:00 . Повідомили про ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, від Луганська до Житомира.Після чого президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на усій території держави.

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