Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 08:00
Повідомили про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 07.30 26.02.2022.
Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Республіка Польща:
"Ягодин" - 3500
“Рава-Руська” - 900
“Грушів” - 700
"Устилуг" - 1800
"Угринів" - 1150
"Смільниця" - 1050
“Шегині” - 2230
"Краківець" - 1400
Словацька Республіка:
“М.Березний” - 150
“Ужгород” - 320
Угорщина:
“Тиса”- 215
"Дзвінкове" - 0
“Косино” - 0
"Лужанка" - 175
"Вилок" - 0
Румунія:
"Дяково" - 0
"Солотвино" - 75
"Порубне" - 1000
Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0
Нагадаємо, що станом на станом на 06.00 вчорашнього дня, 25 лютого, на Ягодині було ще 2500 машин. Тепер - на тисячу більше.
Третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.
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Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Республіка Польща:
"Ягодин" - 3500
“Рава-Руська” - 900
“Грушів” - 700
"Устилуг" - 1800
"Угринів" - 1150
"Смільниця" - 1050
“Шегині” - 2230
"Краківець" - 1400
Словацька Республіка:
“М.Березний” - 150
“Ужгород” - 320
Угорщина:
“Тиса”- 215
"Дзвінкове" - 0
“Косино” - 0
"Лужанка" - 175
"Вилок" - 0
Румунія:
"Дяково" - 0
"Солотвино" - 75
"Порубне" - 1000
Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0
Нагадаємо, що станом на станом на 06.00 вчорашнього дня, 25 лютого, на Ягодині було ще 2500 машин. Тепер - на тисячу більше.
Третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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