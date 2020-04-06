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Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску

Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Повідомили про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 07.30 26.02.2022.

Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Республіка Польща:

"Ягодин" - 3500
“Рава-Руська” - 900
“Грушів” - 700
"Устилуг" - 1800
"Угринів" - 1150
"Смільниця" - 1050
“Шегині” - 2230
"Краківець" - 1400

Словацька Республіка:

“М.Березний” - 150
“Ужгород” - 320

Угорщина:

“Тиса”- 215
"Дзвінкове" - 0
“Косино” - 0
"Лужанка" - 175
"Вилок" - 0

Румунія:

"Дяково" - 0
"Солотвино" - 75
"Порубне" - 1000

Республіка Білорусь:

"Доманове" - 0

Нагадаємо, що станом на станом на 06.00 вчорашнього дня, 25 лютого, на Ягодині було ще 2500 машин. Тепер - на тисячу більше.

Третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.

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Теги: Україна, кордон, черги
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