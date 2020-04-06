Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску





Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Республіка Польща:



"Ягодин" - 3500

“Рава-Руська” - 900

“Грушів” - 700

"Устилуг" - 1800

"Угринів" - 1150

"Смільниця" - 1050

“Шегині” - 2230

"Краківець" - 1400



Словацька Республіка:



“М.Березний” - 150

“Ужгород” - 320



Угорщина:



“Тиса”- 215

"Дзвінкове" - 0

“Косино” - 0

"Лужанка" - 175

"Вилок" - 0



Румунія:



"Дяково" - 0

"Солотвино" - 75

"Порубне" - 1000



Республіка Білорусь:



"Доманове" - 0



Нагадаємо, що станом на станом на 06.00 вчорашнього дня, 25 лютого,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 07.30 26.02.2022.Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України."Ягодин" - 3500“Рава-Руська” - 900“Грушів” - 700"Устилуг" - 1800"Угринів" - 1150"Смільниця" - 1050“Шегині” - 2230"Краківець" - 1400“М.Березний” - 150“Ужгород” - 320“Тиса”- 215"Дзвінкове" - 0“Косино” - 0"Лужанка" - 175"Вилок" - 0"Дяково" - 0"Солотвино" - 75"Порубне" - 1000"Доманове" - 0Нагадаємо, що станом на станом на 06.00 вчорашнього дня, 25 лютого, на Ягодині було ще 2500 машин . Тепер - на тисячу більше. Третя ніч війни в Україні на Волині минула спокійно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію