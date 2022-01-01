На трасі Київ-Житомир підірвали міст: загинула дитина. ВІДЕО





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Проїзд житомирською трасою закритий, тепер проїхати з Києва до Житомира неможливо.



У ДСНС розповіли, що рятувальники надали допомогу в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту, 4 чотири людини постраждало, і одна дитина загинула.



На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.



Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Житомир 26 лютого підірвали міст біля села Стоянка , одна дитина загинула.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Проїзд житомирською трасою закритий, тепер проїхати з Києва до Житомира неможливо.У ДСНС розповіли, що рятувальники надали допомогу в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту, 4 чотири людини постраждало, і одна дитина загинула.На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.

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