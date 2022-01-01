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На трасі Київ-Житомир підірвали міст: загинула дитина. ВІДЕО

На трасі Київ-Житомир підірвали міст: загинула дитина. ВІДЕО
На трасі Київ-Житомир 26 лютого підірвали міст біля села Стоянка, одна дитина загинула.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Проїзд житомирською трасою закритий, тепер проїхати з Києва до Житомира неможливо.

У ДСНС розповіли, що рятувальники надали допомогу в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту, 4 чотири людини постраждало, і одна дитина загинула.

На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні.

Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.


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Теги: міст. загинула дитина, Київ-Житомир
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