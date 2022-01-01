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«Ми вистояли»: звернення президента Зеленського у третій день війни. ВІДЕО

«Ми вистояли»: звернення президента Зеленського у третій день війни. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський приблизно опівдні 26 лютого звернувся до свого тнароду, а також світової спільноти.

Він зауважив, що може розпочати звернення з хорошої новини. «Ми вистояли й успішно відбиваємо ворога», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці зламали задум росіян, і вони не отримали жодної переваги над ЗСУ.

«На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застовував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотними, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б’ють по житлових кварталах. У тому числі – з реактивної артилерії, намагаючись зруйнувати енергетичні об’єкти. У них – дуже підла тактика», – висловився президент.

Народ України, за його словами, вже заслужив членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.

Володимир Зеленський також закликав українців, які за кордоном, повернутися додому, щоб боронити державу.



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Теги: Володимир Зеленський
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