«Ми вистояли»: звернення президента Зеленського у третій день війни. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський приблизно опівдні 26 лютого звернувся до свого тнароду, а також світової спільноти.Він зауважив, що може розпочати звернення з хорошої новини. «Ми вистояли й успішно відбиваємо ворога», - сказав Зеленський.Він наголосив, що українці зламали задум росіян, і вони не отримали жодної переваги над ЗСУ.«На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застовував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотними, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б’ють по житлових кварталах. У тому числі – з реактивної артилерії, намагаючись зруйнувати енергетичні об’єкти. У них – дуже підла тактика», – висловився президент.Народ України, за його словами, вже заслужив членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.Володимир Зеленський також закликав українців, які за кордоном, повернутися додому, щоб боронити державу.