«Ми вистояли»: звернення президента Зеленського у третій день війни. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
Президент Володимир Зеленський приблизно опівдні 26 лютого звернувся до свого тнароду, а також світової спільноти.
Він зауважив, що може розпочати звернення з хорошої новини. «Ми вистояли й успішно відбиваємо ворога», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що українці зламали задум росіян, і вони не отримали жодної переваги над ЗСУ.
«На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застовував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотними, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б’ють по житлових кварталах. У тому числі – з реактивної артилерії, намагаючись зруйнувати енергетичні об’єкти. У них – дуже підла тактика», – висловився президент.
Народ України, за його словами, вже заслужив членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.
Володимир Зеленський також закликав українців, які за кордоном, повернутися додому, щоб боронити державу.
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Він зауважив, що може розпочати звернення з хорошої новини. «Ми вистояли й успішно відбиваємо ворога», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що українці зламали задум росіян, і вони не отримали жодної переваги над ЗСУ.
«На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застовував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотними, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б’ють по житлових кварталах. У тому числі – з реактивної артилерії, намагаючись зруйнувати енергетичні об’єкти. У них – дуже підла тактика», – висловився президент.
Народ України, за його словами, вже заслужив членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.
Володимир Зеленський також закликав українців, які за кордоном, повернутися додому, щоб боронити державу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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