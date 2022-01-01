вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Через слабкий сигнал сирени при тривозі у Луцьку дзвонитимуть в дзвони церков

Через слабкий сигнал сирени при тривозі у Луцьку дзвонитимуть в дзвони церков
Під час увімкнення системи оповіщення — сирени — усі церкви, що мають дзвони, будуть посилено бити набат!

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Це пов'язано із проблемою слабкого сигналу оповіщення в місті, який чують не усюди.

Окрім того, підвальні та напівпідвальні приміщення церков можуть використовуватися як укриття.

Подаємо усі адреси таких укриттів :

Свято-Троїцький кафедральний собор, нижній храм (вул Градний Узвіз,1);

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (пр-т Соборності, 8А);

Хрестовозвиженська церква (крипта) (вул Данила Галицького, 2);

Собор Всіх Святих Землі Волинської (пр-т Соборності, 36);

Свято-Благовіщенський храм (вул Конякіна, 1в);

Свято-Хрестовоздвиженський храм. (вул Теремнівська, 96а);

Храм Холмської Ікони Божої Матері (пр-т Волі, 24);

Свято-Миколаївський храм (вул Володимирська, 104Д);

Монастир Святого Василія Великого (вул Карпенка-Карого, 5);

Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла, підземелля костелу (вул Кафедральна, 6);

Церква "Христа Спасителя" (вул Вороніхіна, 14а);

Церква "Віфанія" (вул Боженка, 2В);

Церква "Спасіння" (с. Підгайці, вул Дубнівська, 1В);

Церква Святої Трійці (вул Героїв УПА, 80);

«Дім Євангелія»-Кірха (підвальне приміщення) вул Караїмська, 16

Церква «Відродження» (підвальне приміщення) пр-т Соборності, 26а

Церква «Нове Життя) (напівпідвальне приміщення) вул Конякіна, 15а

Церква «Фіміам» (підвальне приміщення) вул Станіславського, 15а

Церква «Джерело Благодаті» (підвальне приміщення) вул Чорновола 44 (офіс 110)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дзвони, тривога, сирени, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
Сьогодні, 17:48
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
Сьогодні, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
Сьогодні, 16:17
«Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни
Сьогодні, 15:48
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відключень зв’язку чи інтернету не буде, – Держспецзв’язку
Сьогодні, 14:25
На Волині ввели заборону на роботу будь-яких приватних літальних апаратів.
Сьогодні, 13:29
Через слабкий сигнал сирени при тривозі у Луцьку дзвонитимуть в дзвони церков
Сьогодні, 12:59
«Ми вистояли»: звернення президента Зеленського у третій день війни. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
На трасі Київ-Житомир підірвали міст: загинула дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Тривогу на Волині скасували Тривогу на Волині скасували
25 лютий, 17:34
Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували
Сьогодні, 15:34
На Волині оголосили про відбій тривоги На Волині оголосили про відбій тривоги
Сьогодні, 06:15
Повітряна тривога: усім волинянам – в укриття. ОНОВЛЕНО (оголосили відбій) Повітряна тривога: усім волинянам – в укриття. ОНОВЛЕНО (оголосили відбій)
Сьогодні, 06:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні загинуло вже 2800 російських військових
25 лютий, 16:25
 3
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
25 лютий, 15:45
 3
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
25 лютий, 15:33
 3
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
25 лютий, 15:00
 3
У Луцьку виготовили понад 4000 «коктейлів Молотова» і це лише початок. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8