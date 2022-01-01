Через слабкий сигнал сирени при тривозі у Луцьку дзвонитимуть в дзвони церков





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Це пов'язано із проблемою слабкого сигналу оповіщення в місті, який чують не усюди.



Окрім того, підвальні та напівпідвальні приміщення церков можуть використовуватися як укриття.



Подаємо усі адреси таких укриттів :



Свято-Троїцький кафедральний собор, нижній храм (вул Градний Узвіз,1);



Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (пр-т Соборності, 8А);



Хрестовозвиженська церква (крипта) (вул Данила Галицького, 2);



Собор Всіх Святих Землі Волинської (пр-т Соборності, 36);



Свято-Благовіщенський храм (вул Конякіна, 1в);



Свято-Хрестовоздвиженський храм. (вул Теремнівська, 96а);



Храм Холмської Ікони Божої Матері (пр-т Волі, 24);



Свято-Миколаївський храм (вул Володимирська, 104Д);



Монастир Святого Василія Великого (вул Карпенка-Карого, 5);



Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла, підземелля костелу (вул Кафедральна, 6);



Церква "Христа Спасителя" (вул Вороніхіна, 14а);



Церква "Віфанія" (вул Боженка, 2В);



Церква "Спасіння" (с. Підгайці, вул Дубнівська, 1В);



Церква Святої Трійці (вул Героїв УПА, 80);



«Дім Євангелія»-Кірха (підвальне приміщення) вул Караїмська, 16



Церква «Відродження» (підвальне приміщення) пр-т Соборності, 26а



Церква «Нове Життя) (напівпідвальне приміщення) вул Конякіна, 15а



Церква «Фіміам» (підвальне приміщення) вул Станіславського, 15а



Церква «Джерело Благодаті» (підвальне приміщення) вул Чорновола 44 (офіс 110)











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час увімкнення системи оповіщення — сирени — усі церкви, що мають дзвони, будуть посилено бити набат!Про це повідомляє Луцька міська рада.Це пов'язано із проблемою слабкого сигналу оповіщення в місті, який чують не усюди.Окрім того, підвальні та напівпідвальні приміщення церков можуть використовуватися як укриття.Подаємо усі адреси таких укриттів :Свято-Троїцький кафедральний собор, нижній храм (вул Градний Узвіз,1);Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (пр-т Соборності, 8А);Хрестовозвиженська церква (крипта) (вул Данила Галицького, 2);Собор Всіх Святих Землі Волинської (пр-т Соборності, 36);Свято-Благовіщенський храм (вул Конякіна, 1в);Свято-Хрестовоздвиженський храм. (вул Теремнівська, 96а);Храм Холмської Ікони Божої Матері (пр-т Волі, 24);Свято-Миколаївський храм (вул Володимирська, 104Д);Монастир Святого Василія Великого (вул Карпенка-Карого, 5);Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла, підземелля костелу (вул Кафедральна, 6);Церква "Христа Спасителя" (вул Вороніхіна, 14а);Церква "Віфанія" (вул Боженка, 2В);Церква "Спасіння" (с. Підгайці, вул Дубнівська, 1В);Церква Святої Трійці (вул Героїв УПА, 80);«Дім Євангелія»-Кірха (підвальне приміщення) вул Караїмська, 16Церква «Відродження» (підвальне приміщення) пр-т Соборності, 26аЦерква «Нове Життя) (напівпідвальне приміщення) вул Конякіна, 15аЦерква «Фіміам» (підвальне приміщення) вул Станіславського, 15аЦерква «Джерело Благодаті» (підвальне приміщення) вул Чорновола 44 (офіс 110)

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