вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту

Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту
Укрпошта почала приймати платежі для допомоги українській армії під час війни з Росією на спецрахунок, який створений для цього Національним банком України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відомо, Національний банк України прийняв рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням воєнного стану в Україну, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Тепер пересилати гроші на спецрахунок, створений Нацбанком можна через відділення Укрпошти. Комісію за пересилання коштів брати не будуть.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрпошта, допомога воїнам, перерахувати кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:45
Президент присвоїв Героя України українському солдату (посмертно), який підірвав разом із собою міст, щоб зупинити ворога
Сьогодні, 07:32
Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту
Сьогодні, 07:00
«Засуджуємо напад на Україну»: у РФ понад 200 депутатів виступили проти війни
Сьогодні, 06:44
Чому деякі українські автомобілі не пропускають через кордон
Сьогодні, 06:15
Схожі новини
Працівниця «Укрпошти» накрала марок на 800 тисяч гривень Працівниця «Укрпошти» накрала марок на 800 тисяч гривень
29 січень, 19:30
У Луцьку в моду повертаються традиційні поштові листівки. ВІДЕО У Луцьку в моду повертаються традиційні поштові листівки. ВІДЕО
05 січень, 17:12
У волинських селах діють мобільні відділення «Укрпошти»: що кажуть жителі. ВІДЕО У волинських селах діють мобільні відділення «Укрпошти»: що кажуть жителі. ВІДЕО
17 листопад, 2021, 14:37
На Волині пенсіонери скаржаться на закриття відділень «Укрпошти» На Волині пенсіонери скаржаться на закриття відділень «Укрпошти»
09 листопад, 2021, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
В Україні сформують Інтернаціональний легіон
Сьогодні, 09:08
 0
На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок
Сьогодні, 08:41
 0
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 6:00
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8