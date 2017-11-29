Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України
Сьогодні, 02:58
Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали до України, щоб розпочати розслідування військових злочинів РФ проти нашого народу.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора України.
"Справедливості і правосуддю бути – команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України. Прокурор Карім Хан заявив, що вони розпочнуть розслідування та збір доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Воєнні злочинці РФ мають бути покарані!", – наголосили в Офісі генпрокурора України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора України.
"Справедливості і правосуддю бути – команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України. Прокурор Карім Хан заявив, що вони розпочнуть розслідування та збір доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Воєнні злочинці РФ мають бути покарані!", – наголосили в Офісі генпрокурора України.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА
Сьогодні, 03:53
«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 03:15
Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України
Сьогодні, 02:58
«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
Сьогодні, 02:30