Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України

Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України
Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали до України, щоб розпочати розслідування військових злочинів РФ проти нашого народу.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора України.

"Справедливості і правосуддю бути – команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України. Прокурор Карім Хан заявив, що вони розпочнуть розслідування та збір доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Воєнні злочинці РФ мають бути покарані!", – наголосили в Офісі генпрокурора України.

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Теги: Суд, Гаага
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