Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України

Каріма Хана виїхали до України, щоб розпочати розслідування військових злочинів РФ проти нашого народу.



Про це повідомляють у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора України.



"Справедливості і правосуддю бути – команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України. Прокурор Карім Хан заявив, що вони розпочнуть розслідування та збір доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Воєнні злочинці РФ мають бути покарані!", – наголосили в Офісі генпрокурора України.

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