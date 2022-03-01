Польща готує закон про українських біженців





Про це повідомляє



Законопроект має дати відповідь на ключові питання, що стосується правових підстав перебування українців у Польщі. Що дозволено робити мігрантам? Скільки часу вони можуть легально перебувати в Польщі та які у них права?



Зважаючи, що ця проблема виникла лише в останні дні, законопроект готується в терміновому режимі. Тому поки невідомо, які саме соціальні гарантії плануються надати українцям.



Однак представники правоохоронних організацій, що залучені до розробки цього документ, вже відзначають його два недоліки, як треба терміново виправити.



Перша проблема – дискримінація українців, яки прибули до Польщі до 24 лютого та після. На статус біженця можуть претендувати лише ті, хто прибув у Польщу від початку агресії РФ.



Натомість ті, хто знаходився у Польщі раніше такого права не матимуть, хоча часто вони також вже не мають можливості повернутися додому.



Друга проблема – захист дітей, що прибули до Польщі без документів. Уряд пропонує соціальні виплати польським родинам, що взяли до себе українських дітей. Прот е у випадку дітей без документів ця норма не працюватиме.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже наступного тижня польський уряд внесе у Сейм спеціальний законопроект, який стосуватиметься прав та гарантій для біженців з України.Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Onet.pl.Законопроект має дати відповідь на ключові питання, що стосується правових підстав перебування українців у Польщі. Що дозволено робити мігрантам? Скільки часу вони можуть легально перебувати в Польщі та які у них права?Зважаючи, що ця проблема виникла лише в останні дні, законопроект готується в терміновому режимі. Тому поки невідомо, які саме соціальні гарантії плануються надати українцям.Однак представники правоохоронних організацій, що залучені до розробки цього документ, вже відзначають його два недоліки, як треба терміново виправити.На статус біженця можуть претендувати лише ті, хто прибув у Польщу від початку агресії РФ.Натомість ті, хто знаходився у Польщі раніше такого права не матимуть, хоча часто вони також вже не мають можливості повернутися додому.Уряд пропонує соціальні виплати польським родинам, що взяли до себе українських дітей. Прот е у випадку дітей без документів ця норма не працюватиме.Нагадаємо, Польща відкрила пункти прийому біженців поблизу кордону з Волинню

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