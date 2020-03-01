Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО

Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
У серцях волинян любов не згасає, тому наш народ обов'язково переможе. Жодні обставини не стали на заваді створення нових сімей. У Нововолинському відділі ДРАЦС за 9 днів війни зареєстрували 21 шлюб, так званий "шлюб за добу".

Про це повідомляють на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦСу.

Найбільше ж пар за цей час поєдналися у Нововолинську вчора, 4 березня, на дев'ятий день війні.

Цього дня у шахтарському місті одружилися Дмитрій та Ірина, Олександр та Тетяна, Влад та Ірина, Сергій та Валерія та інтернаціональна пара Ілля та Фам Куе Ні.

Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, молодята, шлюб за добу, війна
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