Обстріли Харкова: від авіаудару загорілися 10 багатоповерхівок

Сьогодні, 5 березня, станом на 17:00, у Харкові щонайменше десять багатоповерхівок загорілися внаслідок обстрілів.Про це повідомили ДСНС України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.Унаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка, що у Харкові, пошкодили щонайменше десять багатоквартирних житлових будинків, верхні поверхи яких загорілися.На місці працюють 35 рятувальників. Також залучили 9 одиниць техніки. Однак обстріли не вщухають і роботу підрозділів доводиться час від часу призупиняти.Інформацію про постраждалих наразі з’ясовують.