Обстріли Харкова: від авіаудару загорілися 10 багатоповерхівок

Обстріли Харкова: від авіаудару загорілися 10 багатоповерхівок
Сьогодні, 5 березня, станом на 17:00, у Харкові щонайменше десять багатоповерхівок загорілися внаслідок обстрілів.

Про це повідомили ДСНС України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Унаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка, що у Харкові, пошкодили щонайменше десять багатоквартирних житлових будинків, верхні поверхи яких загорілися.

Обстріли Харкова: від авіаудару загорілися 10 багатоповерхівок


На місці працюють 35 рятувальників. Також залучили 9 одиниць техніки. Однак обстріли не вщухають і роботу підрозділів доводиться час від часу призупиняти.

Інформацію про постраждалих наразі з’ясовують.





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Теги: Харків, війна, ДСНС, пожежа
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