Обстріли Харкова: від авіаудару загорілися 10 багатоповерхівок
Сьогодні, 18:29
Сьогодні, 5 березня, станом на 17:00, у Харкові щонайменше десять багатоповерхівок загорілися внаслідок обстрілів.
Про це повідомили ДСНС України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Унаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка, що у Харкові, пошкодили щонайменше десять багатоквартирних житлових будинків, верхні поверхи яких загорілися.
На місці працюють 35 рятувальників. Також залучили 9 одиниць техніки. Однак обстріли не вщухають і роботу підрозділів доводиться час від часу призупиняти.
Інформацію про постраждалих наразі з’ясовують.
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Про це повідомили ДСНС України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Унаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка, що у Харкові, пошкодили щонайменше десять багатоквартирних житлових будинків, верхні поверхи яких загорілися.
На місці працюють 35 рятувальників. Також залучили 9 одиниць техніки. Однак обстріли не вщухають і роботу підрозділів доводиться час від часу призупиняти.
Інформацію про постраждалих наразі з’ясовують.
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