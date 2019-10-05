«Тут повне м'ясо»: полонений танкіст розповів про «вдачу» РФ на війні з Україною

Полонений російський танкіст коротко розповів про «успіхи» РФ на війні з Україною.Про це повідомляє Служба безпеки України в телеграмі.«Окупант наляканий жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - тікали з поля бою», - йдеться в повідомленні.Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну.«Тут повне м'ясо. Дев'ять тисяч хлопців загинули за вісім днів. Щогодини повітряна тривога. Наші бомблять міста», - розповідає полонений.