«Тут повне м'ясо»: полонений танкіст розповів про «вдачу» РФ на війні з Україною

«Тут повне м'ясо»: полонений танкіст розповів про «вдачу» РФ на війні з Україною
Полонений російський танкіст коротко розповів про «успіхи» РФ на війні з Україною.

Про це повідомляє Служба безпеки України в телеграмі.

«Окупант наляканий жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - тікали з поля бою», - йдеться в повідомленні.

Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну.

«Тут повне м'ясо. Дев'ять тисяч хлопців загинули за вісім днів. Щогодини повітряна тривога. Наші бомблять міста», - розповідає полонений.




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Теги: Окупант, полонений
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