У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО





Про це повідомляють на офіційній сторінці



Збройні сили України разом із поліцейськими затримали ще чотирьох російських військовослужбовців, які вели бій на підступах до Миколаєва.



«Окупанти потрапили у засідку неподалік військового аеродрому, де від учора тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства», - йдеться у повідомленні.







Поліцейські також зауважують, у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію «102».



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