У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО

У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО
У Миколаєві поліцейські разом із ЗСУ затримали військових РФ.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Національної поліції України в телеграмі.

Збройні сили України разом із поліцейськими затримали ще чотирьох російських військовослужбовців, які вели бій на підступах до Миколаєва.

«Окупанти потрапили у засідку неподалік військового аеродрому, де від учора тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО
У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО
У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО


Поліцейські також зауважують, у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію «102».

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Теги: Окупанти, полонені
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