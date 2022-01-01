У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
У Миколаєві поліцейські разом із ЗСУ затримали військових РФ.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Національної поліції України в телеграмі.
Збройні сили України разом із поліцейськими затримали ще чотирьох російських військовослужбовців, які вели бій на підступах до Миколаєва.
«Окупанти потрапили у засідку неподалік військового аеродрому, де від учора тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства», - йдеться у повідомленні.
Поліцейські також зауважують, у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію «102».
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Національної поліції України в телеграмі.
Збройні сили України разом із поліцейськими затримали ще чотирьох російських військовослужбовців, які вели бій на підступах до Миколаєва.
«Окупанти потрапили у засідку неподалік військового аеродрому, де від учора тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства», - йдеться у повідомленні.
Поліцейські також зауважують, у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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