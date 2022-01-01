Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців понад 6,8 млн доларів

Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців понад 6,8 млн доларів
Нещодавно акторське подружжя Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України. Вони також оголосили про збір коштів на гуманітарну підтримку Україні та самі жертвують 3 мільйони доларів.

Про це повідомляє ТСН.

На сьогодні голлівудська пара зібрала понад 6,8 млн. доларів допомоги.

Довідково:

Міла Куніс народилася у Чернівцях 1983 року. У США її сім'я переїхала 1991 року.

"Я завжди вважала себе американкою, гордою американкою... Але сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка", — сказала Міла у своїй промові, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram її чоловік Ештон Кутчер.

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Теги: Міла Куніс, Ештон Кутчер
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