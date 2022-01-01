Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців понад 6,8 млн доларів
Сьогодні, 17:23
Нещодавно акторське подружжя Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України. Вони також оголосили про збір коштів на гуманітарну підтримку Україні та самі жертвують 3 мільйони доларів.
Про це повідомляє ТСН.
На сьогодні голлівудська пара зібрала понад 6,8 млн. доларів допомоги.
Довідково:
Міла Куніс народилася у Чернівцях 1983 року. У США її сім'я переїхала 1991 року.
"Я завжди вважала себе американкою, гордою американкою... Але сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка", — сказала Міла у своїй промові, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram її чоловік Ештон Кутчер.
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Про це повідомляє ТСН.
На сьогодні голлівудська пара зібрала понад 6,8 млн. доларів допомоги.
Довідково:
Міла Куніс народилася у Чернівцях 1983 року. У США її сім'я переїхала 1991 року.
"Я завжди вважала себе американкою, гордою американкою... Але сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка", — сказала Міла у своїй промові, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram її чоловік Ештон Кутчер.
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