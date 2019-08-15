Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
Сьогодні, 16:47
У ході війни українська армія знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів.
Про це йдеться в оцінці видання Forbes Україна, передає Європейська Правда.
Серед цієї техніки – 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів.
Зазначається, що така вартість є приблизною: Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 млн доларів, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.
Поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в оцінці видання Forbes Україна, передає Європейська Правда.
Серед цієї техніки – 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів.
Зазначається, що така вартість є приблизною: Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 млн доларів, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.
Поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони
Сьогодні, 14:52
5 березня противник активних дій не вчиняє, – Арестович
Сьогодні, 13:55
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
Сьогодні, 16:47
Волинські депутати – в лавах тероборони
Сьогодні, 16:25
Рішення, яке врятує тисячі життів: депутати Луцькради вимагають країни НАТО закрити небо над Україною
Сьогодні, 16:03
Українська ППО знешкодила безпілотник ворога
Сьогодні, 15:50
У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Сьогодні, 15:16