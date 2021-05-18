Рішення, яке врятує тисячі життів: депутати Луцькради вимагають країни НАТО закрити небо над Україною
Сьогодні, 16:03
Депутати Луцької міської ради сьогодні, 5 березня, під час 29-ї позачергової сесії звернулись до країн-членів НАТО з проханням закрити над Україною повітряний простір.
Про це повідомляють на сайті Луцькради.
На початку Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що являє собою поняття повітряного простору.
Він зазначив, що цей термін означає специфічний військовий режим, який закриває повітряний простір над певною територією для літаків тієї чи іншої держави, військового блоку чи окремої організації. Цей режим дозволяє повністю ізолювати один від одного повітряний та наземний театр бойових дій для іншої сторони, таким чином нівелюючи потенціал до війни у повітрі. Режим закритого неба є відносно недавнім винаходом, але вже застосовувався країнами НАТО протягом 1990-2000-х років в Боснії та Герцеговині, Іраку, Лівії та інших країнах. У зв’язку з цим, щоб зробити масовану атаку із звернень до країн-членів НАТО та до Генерального Секретаря НАТО, сьогодні тисячі органів місцевого самоврядування приймають такі звернення.
“Країни-члени НАТО та Генеральний Секретар НАТО не бажають вводити режим закритого неба над Україною, тому що бояться розв’язання третьої світової війни. Але ми бачимо що росія вже намагається її нав’язати, втягуючи в цю війну інші країни, такі як Білорусь, пропонує виступити на її стороні іншим країнам. Тому закриття неба — це те, чого зараз найбільше потребує Україна для того, щоб зберегти нашу країну та перемогти у цій війні”, - зазначив Ігор Поліщук.
Тож, своє звернення обранці Луцької міської територіальної громади адресували Президенту США Джо Байдену Президенту Франції Еммануелю Макрону, Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, Генеральному Секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу, урядам та парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу всіх держав НАТО.
Текст звернення додаємо
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Про це повідомляють на сайті Луцькради.
На початку Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що являє собою поняття повітряного простору.
Він зазначив, що цей термін означає специфічний військовий режим, який закриває повітряний простір над певною територією для літаків тієї чи іншої держави, військового блоку чи окремої організації. Цей режим дозволяє повністю ізолювати один від одного повітряний та наземний театр бойових дій для іншої сторони, таким чином нівелюючи потенціал до війни у повітрі. Режим закритого неба є відносно недавнім винаходом, але вже застосовувався країнами НАТО протягом 1990-2000-х років в Боснії та Герцеговині, Іраку, Лівії та інших країнах. У зв’язку з цим, щоб зробити масовану атаку із звернень до країн-членів НАТО та до Генерального Секретаря НАТО, сьогодні тисячі органів місцевого самоврядування приймають такі звернення.
“Країни-члени НАТО та Генеральний Секретар НАТО не бажають вводити режим закритого неба над Україною, тому що бояться розв’язання третьої світової війни. Але ми бачимо що росія вже намагається її нав’язати, втягуючи в цю війну інші країни, такі як Білорусь, пропонує виступити на її стороні іншим країнам. Тому закриття неба — це те, чого зараз найбільше потребує Україна для того, щоб зберегти нашу країну та перемогти у цій війні”, - зазначив Ігор Поліщук.
Тож, своє звернення обранці Луцької міської територіальної громади адресували Президенту США Джо Байдену Президенту Франції Еммануелю Макрону, Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, Генеральному Секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу, урядам та парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу всіх держав НАТО.
Текст звернення додаємо
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