Українська ППО знешкодила безпілотник ворога





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.



Безпілотник фіксував інформацію для ворога.



Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили черговий російський винищувач.



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