Українська ППО знешкодила безпілотник ворога

Українська ППО знешкодила безпілотник ворога
Фахівці Протиповітряної оборони однієї із бригад Оперативного командування "Північ" знешкодили російський БПЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.

Безпілотник фіксував інформацію для ворога.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили черговий російський винищувач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські депутати – в лавах тероборони
Сьогодні, 16:25
Рішення, яке врятує тисячі життів: депутати Луцькради вимагають країни НАТО закрити небо над Україною
Сьогодні, 16:03
Українська ППО знешкодила безпілотник ворога
Сьогодні, 15:50
У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Сьогодні, 15:16
У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
Трактористи Сумщини здобули новий трофей – покинуту ворожу техніку. ВІДЕО Трактористи Сумщини здобули новий трофей – покинуту ворожу техніку. ВІДЕО
03 березень, 16:16
Російські літаки бомблять цивільну інфраструктуру Харкова Російські літаки бомблять цивільну інфраструктуру Харкова
Сьогодні, 14:21
Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ
03 березень, 15:30
«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО «У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
03 березень, 13:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
Сьогодні, 16:47
 0
Волинські депутати – в лавах тероборони
Сьогодні, 16:25
 0
Рішення, яке врятує тисячі життів: депутати Луцькради вимагають країни НАТО закрити небо над Україною
Сьогодні, 16:03
 0
Українська ППО знешкодила безпілотник ворога
Сьогодні, 15:50
 0
У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8