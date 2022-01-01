Українська ППО знешкодила безпілотник ворога
Сьогодні, 15:50
Фахівці Протиповітряної оборони однієї із бригад Оперативного командування "Північ" знешкодили російський БПЛА.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.
Безпілотник фіксував інформацію для ворога.
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили черговий російський винищувач.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.
Безпілотник фіксував інформацію для ворога.
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили черговий російський винищувач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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