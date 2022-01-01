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У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони

У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони
Через наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній оборони міст. Лише в Запоріжжі до військкоматів прийшли тисячі людей.

Про це йдеться у телеграм-каналі "Останній Блокпост".

Сотні чоловіків прибули до центрів комплектування в Запоріжжі, аби приєднатися до лав Збройних сил України. Добровольці долучатимуться до служби в територіальній обороні.

В мережі оприлюднили відео, де видно кількість бажаючих у Запоріжжі вступити в ряди тероборони. Чоловіки хочуть отримати зброю та захищати своє місто.


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Теги: Запоріжжя, тероборона, черги
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