У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони





Про це йдеться у телеграм-каналі



Сотні чоловіків прибули до центрів комплектування в Запоріжжі, аби приєднатися до лав Збройних сил України. Добровольці долучатимуться до служби в територіальній обороні.



В мережі оприлюднили відео, де видно кількість бажаючих у Запоріжжі вступити в ряди тероборони. Чоловіки хочуть отримати зброю та захищати своє місто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній оборони міст. Лише в Запоріжжі до військкоматів прийшли тисячі людей.Про це йдеться у телеграм-каналі "Останній Блокпост". Сотні чоловіків прибули до центрів комплектування в Запоріжжі, аби приєднатися до лав Збройних сил України. Добровольці долучатимуться до служби в територіальній обороні.В мережі оприлюднили відео, де видно кількість бажаючих у Запоріжжі вступити в ряди тероборони. Чоловіки хочуть отримати зброю та захищати своє місто.

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