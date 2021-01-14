Помер депутат Луцької районної ради

Помер депутат Луцької районної ради
Помер депутат Луцької районної ради Віктор Магурчак.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці райради.

Зазначають, що депутат відійшов у вічність сьогодні вранці, 5 березня.

Причину смерті не уточнюють.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай спочиває з миром!" - йдеться у дописі.

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Теги: Віктор Магурчак, смерть
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