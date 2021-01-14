Помер депутат Луцької районної ради
Сьогодні, 14:35
Помер депутат Луцької районної ради Віктор Магурчак.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці райради.
Зазначають, що депутат відійшов у вічність сьогодні вранці, 5 березня.
Причину смерті не уточнюють.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай спочиває з миром!" - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці райради.
Зазначають, що депутат відійшов у вічність сьогодні вранці, 5 березня.
Причину смерті не уточнюють.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай спочиває з миром!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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