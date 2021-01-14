Помер депутат Луцької районної ради

Віктор Магурчак.



Про це йдеться на



Зазначають, що депутат відійшов у вічність сьогодні вранці, 5 березня.



Причину смерті не уточнюють.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай спочиває з миром!" - йдеться у дописі.



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